Stoki zamknięte, a synowie Jadwigi Emilewicz jeżdżą na nartach

Stoki zamknięte. Potrzebna licencja

Rodzinę Emilewiczów przyłapano w miejscowości Suche pod Poroninem, gdzie działalność prowadzi szkółka narciarska. To właśnie na stokach zajmowanych przez szkółkę szusowali synowie byłej minister rozwoju. Jeździli na nartach, choć jak ustalił TVN24, nie mieli tego dnia aktywnych licencji sportowych wymaganych do uprawiania sportu po wprowadzeniu przez rząd obostrzeń.

Przewodniczący komisji licencyjnej PZN potwierdził, że jeżeli na dostępnej w internecie liście nie widnieje nazwisko danej osoby, to oznacza, że nie ma ona aktywnej licencji sportowej. - Nie ma możliwości, że tam się jakieś nazwisko pojawi bez złożenia kompletnego wniosku. Są nazwiska dostępne dla każdego do sprawdzenia. Ten system jest otwarty po to, by sędziowie czy obecnie panie w kasie w kolejach liniowych mogli sprawdzić daną osobę - mówił Jakub Michalczuk w rozmowie z TVN24.