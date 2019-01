Stefan W. był 20 razy badany? "Bzdura"

Stefan W. miał być diagnozowany jako schizofrenik paranoidalny i 20 razy badany psychiatrycznie w trakcie odbywania kary. Według byłego szefa Centralnego Zarządu Zakładów Karnych dr Pawła Moczydłowskiego to jest bzdura. - Ktoś manipuluje - powiedział w "Polityce na Ostro".

- Czy to znaczy, że 20 razy ktoś podszedł do niego do łóżka i się nim zainteresował? Czy 20 razy podejmowano decyzję o ponownym podjęciu badań diagnostycznych, ponieważ mają wątpliwości co do poprzedniej diagnozy? - pytał.