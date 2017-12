Statek pasażerski uderzył w filar mostu. 27 osób zostało rannych

Dramatyczne chwile na zachodzie Niemiec w okolicy Duisburga. Statek pasażerski, który płynął rzeką, uderzył w filar mostu autostrady A42. Na pokładzie znajdowało się 129 osób.

Do wypadku doszło około godziny 20:45 we wtorek. Statek "Swiss Crystal" płynął do Holandii. Na pokładzie było 26 członków załogi oraz 103 pasażerów. Statek uderzył w filar mostu, którym biegnie ważna autostrada. Jednostka jest mocno uszkodzona, zwłaszcza w części dziobowej.