Staszek zginął w dniu swoich urodzin. Zostawił żonę i dzieci. Można im pomóc

Każdy może pomóc

Jak dotąd udało się zebrać kwotę ponad 23 tys. zł. "Razem mamy siłę, by pomóc rodzinie Staszka. Każda złotówka to wielka pomoc w wychowaniu dzieci, które tak jak wszystkie inne zasługują na dzieciństwo bez trosk. A więc, zamiast kupować kwiaty na grob zmarłego prosimy o modlitwę i wsparcie finansowe żony i trójki dzieci tragicznie zmarłego Staszka. Ich życie toczy się dalej, niech on patrząc na nas z góry wie, że nic złego im się nie stanie. My o nich zadbamy. Z nami są bezpieczni" - napisano na stronie zbiórki.