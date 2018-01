Staś ma zespół Downa. Jego mama prosi internautów o jedną rzecz

W najbliższą niedzielę, 28 stycznia, Staś będzie obchodził 8. urodziny. Jego mama poprosiła internautów o przysługę. "Wyślijcie mu kartkę, przyślijcie obrazek, będzie szczęśliwy, a ja razem z nim" - napisała.

Staś jest bardzo wesołym chłopcem, z wieloma zainteresowaniami. Uwielbia śpiewać, grać w piłkę i bawić się ze swoją siostrą, Mają. Ma też wielką słabość do kolorowych kartek.

"Staś uwielbia oglądać kartki. Tematyka dowolna: Pokemon, Angry Birds, Minecraft, Król Lew, czy Harry Potter. Proszę Was o pomoc, bo mi już pomysłów na kartki brak. Drukuję, rysuję, wymyślam i wycinam, a jemu ciągle mało. Potrafi przeglądać je godzinami i, co ważne: nie niszczy ich" - napisała na Facebooku i poprosiła internautów, by zrobili niespodziankę chłopcu.