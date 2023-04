Startuje konkurs. Napisz piosenkę do słów wiersza Wojciecha Młynarskiego

- Wojciech Młynarski pisał swe genialne wiersze prawie do końca swych dni. Tego nie zdążył oprawić muzycznie, a my chcielibyśmy, by tak ważny utwór nie tkwił wyłącznie w tomikach poezji, ale był śpiewany przez tych, którzy doceniają nie tylko talent i mądrość Młynarskiego, ale też podzielają jego troskę o naszą ojczyznę - wyjaśnia Weronika Mirowska, prezeska Fundacji Grand Press. - Wierzę, że Polscy twórcy kreatywnie podejdą do naszej, wspólnej z Zaiksem i Janem Młynarskim, inicjatywy. Bo wolność słowa to też, a może przede wszystkim, wolność artystycznego wyrazu, którego waga dla budowania demokracji w Polsce jest już zapisana na kartach naszej historii.