Starship się rozpadł. Samoloty zawracały, by nie zderzyć się ze szczątkami

Statek kosmiczny Starship, należący do SpaceX, doświadczył poważnej awarii podczas swojego siódmego lotu testowego w Boca Chica w Teksasie.

"Straciliśmy telemetrię ze statku, więc to znaczy, że nie mieliśmy z nim kontaktu. W tym momencie zakładamy, że statek został stracony" - oznajmił prowadzący transmisję SpaceX Dan Huot. Firma potwierdziła później, że Starship doświadczył "nieplanowanego szybkiego demontażu".

SpaceX zapowiedział, że zespoły będą badały dane z lotu, aby lepiej zrozumieć przyczyny awarii. "Nasze zespoły będą badały dane z dzisiejszego lotu, by lepiej zrozumieć przyczyny. W przypadku takiego testu sukces bierze się z tego, czego się uczymy, a dzisiejszy lot pomoże nam poprawić niezawodność statku Starship" - przekazała firma.

Jak podaje Flightradar24, w momencie awarii kilka samolotów w regionie zawracało lub opóźniało loty, by uniknąć zderzenia ze szczątkami. W oficjalnych informacjach opóźnienia tłumaczono "anomalią startu rakiety".

Starship to dwustopniowa megarakieta o wysokości 123 m, której pierwszy stopień to booster Super Heavy napędzany przez 33 silniki metanowo-tlenowe Raptor. Drugi stopień to właściwy statek kosmiczny z 6 podobnymi silnikami.