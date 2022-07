Starożytne jaskinie lawowe na Hawajach tętnią tajemniczymi formami życia

Możliwe, że drobnoustroje Chloroflexi mogą dostarczać źródła węgla w ekosystemie, wykorzystując energię świetlną w stosunkowo ciemnych warunkach. Ale na razie to tylko spekulacje. Ponieważ tylko jeden gen został częściowo zsekwencjonowany w badaniu, Prescott i jej koledzy nie mogą powiedzieć, jaka jest rola konkretnego drobnoustroju w ich podziemnej społeczności. - Ogólnie rzecz biorąc, badanie to pomaga zilustrować, jak ważne jest badanie drobnoustrojów we wspólnej hodowli, a nie hodowanie ich w pojedynkę (jako izolaty) - mówi Prescott. - W świecie przyrody drobnoustroje nie rosną w izolacji. Zamiast tego rosną, żyją i wchodzą w interakcje z wieloma innymi mikroorganizmami w morzu sygnałów chemicznych od tych innych drobnoustrojów. To może zmienić ich ekspresję genów, wpływając na ich pracę w systemie - dodał.