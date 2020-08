Starcie między Arkadiuszem Marchewką a Dominikiem Tarczyńskim. Tarczyński o PO: "Jesteście nieudacznikami"

- Przyznam szczerze, że nie jestem zdziwiony, że akurat taki wyrok zapadł. Natomiast jeżeli popatrzymy na sprawozdania i dokumenty, które przygotowali OBWE, międzynarodowi obserwatorzy, to wynika z nich jasno, że było wiele nieprawidłowości, m.in. to, że aparat rządowy był bardzo mocno zaangażowany po stronie urzędującego prezydenta - dodał.

Dodał, że później Trybunał Konstytucyjny wykazał, iż było to łamanie konstytucji. "To jest jeden z elementów tego, jak wygląda w praktyce hipokryzja Platformy" - podkreślił.

Tarczyński o PO: Jesteście nieudacznikami

- Drugim dowodem na to, jakimi hipokrytami są, jest to, że oczywiście wszyscy walczyli i protestowali przeciwko temu, żeby sądy były niezawisłe. Oczywiście były dla nich wartością polityczną wtedy, kiedy orzekały tak, jak oczekiwała tego Platforma. Teraz nagle okazuje się, że potrzebne już nie są - dodał Tarczyński.

Polityk wskazał jednocześnie, że platforma "protestwyborczy2020" została wykupiona jeszcze przed wyborami prezydenckimi. "A więc z góry założyli, że będą składać protesty. Jest to dowód na to, że przygotowywali się na porażkę" - podkreślił.

- To jest dowodem na to, że nie macie honoru politycznego, że nie jesteście ludźmi honoru, którzy nie potrafią przegrać i nie potrafią wygrać. Jesteście po prostu nieudacznikami. Polacy was nie chcą, odrzucili was - spuentował.