Starcie Grzegorza Brauna z Elżbietą Witek. Wtedy wkroczył Jarosław Kaczyński

Piątka Kaczyńskiego. Ostra walka w Sejmie

W czasie głosowań znać o sobie dała także Konfederacja. W pewnym momencie na mównicę weszli Grzegorz Braun i Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Zaatakowali Elżbietę Witek, że pominęła ich wniosek. – Popełnia pani przestępstwo – krzyczał Grzegorz Braun, marszałek Sejmu konsekwentnie wyłączała mu mikrofon. Po kilku minutach sporu do akcji wkroczył Jarosław Kaczyński i zaczął mówić do Grzegorza Brauna. Awanturę można obejrzeć tutaj.

- Nie wiem, co mówił. Akustyka sali sprawiła, że nic nie usłyszałem. Wiem za to, że Elżbieta Witek złamała prawo – mówi Wirtualnej Polsce Grzegorz Braun. Udało nam się jednak dotrzeć do osób, które siedziały wokół Jarosława Kaczyńskiego. – Stanął w obronie pani marszałek. Kazał się uspokoić Braunowi. Nie można pozwalać na takie zachowanie – mówi nam Łukasz Schreiber z PiS, który siedział po lewej stronie prezesa PiS.