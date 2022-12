Stany ostrzegawcze na rzekach. IMGW alarmuje

Według informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę z powodu roztopów stany ostrzegawcze przekraczają wszystkie rzeki w województwach podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, we wschodniej części śląskiego. Dodatkowo na południu stany te są przekroczone w zlewni Stobrawy na Opolszczyźnie, oraz w zlewniach górnego Bobru, Ślęzy i dolnej Bystrzycy na Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie stany ostrzegawcze przekraczają Biebrza, górna Narew, Nurzec, Supraśl i rzeka Ełk. Stany ostrzegawcze utrzymają się tam częściowo co najmniej do poniedziałku.