Stanisław Kęsik nie żyje. Wicestarosta powiatu ciechanowskiego miał 63 lata

"Był bardzo życzliwy, lubiany i szanowany. Miał duże poczucie humoru i dystans do siebie oraz do świata. Bardzo poważnie i sumiennie podchodził do swojej pracy, ale nigdy nie był typowym urzędnikiem. Miał duszę artystyczną, jak większość poetów obdarzony był szczególną wrażliwością. Przez wiele lat związany był z Ludowym Zespołem Artystycznym Ciechanów, kochał taniec ludowy i poezję. Był dumny ze swojej małej ojczyzny, miał wiele pasji, udzielał się w różnych stowarzyszeniach i kręgach zainteresowań" – czytamy w komunikacie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.