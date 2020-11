Stanisław Dziwisz. "To oszust o podwójnym obliczu" - mówi jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej

Bartłomiej Sienkiewicz w środowej rozmowie z "Radiem Zet" skomentował sprawę skandali z udziałem kardynała Dziwisza . Mówił wprost, że Watykan jest zepsuty do szpiku kości, a polski Kościół jest częścią tego zepsucia. Niegdysiejszego sekretarza Jana Pawła II nazwał oszustem o podwójnym obliczu. – Ukrywał innych i ukrywał swoje czyny przed światem. Nie wstyd dać się oszukać. Wstyd jest dla oszusta – komentował w rozmowie z "Radiem Zet".

Stanisław Dziwisz. Mafia będzie sądziła mafiozów?

- No właśnie. Mafia będzie sądziła mafiozów - mówił Bartłomiej Sienkiewicz. - Mnie nie wzruszają te surowe kary kościelne, że jakiś biskup przyłapany na działaniach nie będzie mógł nosić pierścienia i pastorału i odprawiać publicznie mszy. Naprawdę to jest taka surowa kara? To jest ten grom z jasnego nieba, który spada na grzesznika? - pytał retorycznie poseł.