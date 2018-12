Stanęli na drodze prezesowi PiS. "Są ścigani z większym zaangażowaniem niż przy morderstwach"

Są osoby, którym do tej pory się przypomina, co wydarzyło się w grudniu 2016 roku. Chodzi o ludzi, którzy blokowali wjazd na Wawel prezesowi PiS i jego współpracownikom. Twierdzą, że mimo upływu czasu, policja zaangażowana jest w tę sprawę jak w żadną inną. I ma posuwać się za daleko.

"Państwo wytoczyło najcięższe działa, by dopaść osoby, które w 2016 roku zablokowały Jarosławowi Kaczyńskiemu drogę na Wawel" - pisze "Gazeta Wyborcza". Zwraca uwagę na poziom wnikliwości działań śledczych, dziesiątki przesłuchanych świadków i setki godzin spędzonych na analizie nagrań i zdjęć.

- Wiem, można się z tego śmiać, mówić, że jestem przeczulony. Ale mi do śmiechu nie jest. Ciągle jakieś trzaski w słuchawce, ludzie, jak rozmawiają ze mną, mówią, że słyszą jakiś pogłos. Mam zasięg, a telefon nagle się rozłącza. Nie mam dowodów, że jestem podsłuchiwany, ale jak zobaczyłem akta sprawy, gdzie widać, co zrobiono, by dopaść naszą siódemkę, włosy dęba mi stanęły - powiedział w rozmowie z gazetą Szymon Bałek, jeden z siedmiu obwinionych o blokowanie w grudniu 2016 roku wjazdu na Wawel prezesowi PiS i jego współpracownikom.