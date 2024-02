Stanęli jak wryci po powrocie z żałobnego nabożeństwa. Cios w brytyjską rodzinę

Rodzina może sobie teraz pooglądać, co działo się w czasie, gdy oni opłakiwali Jeffa. To bolesne doświadczenie zrelacjonowali lokalnemu serwisowi LancLive. Zakapturzony osobnik dostał się ścieżką od frontu posiadłości na tyły obiektu. Rzutem kamienia w okno oranżerii otwiera sobie drogę i wybitym oknem wchodzi do środka.