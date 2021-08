Stan wyjątkowy w Polsce. Trzaskowski: Pic na wodę, fotomontaż

- Tutaj chodzi tylko o to, żeby rząd chce pokazać, że jest twardy, a postępuje w sposób cyniczny, całkowicie niehumanitarny w odniesieniu do 30-40 osób. I nagle stan wyjątkowy. Ten stan wyjątkowy nie jest potrzebny do tego, aby zabezpieczyć granice. On jest potrzebny do tego, abyśmy my nie widzieli, co na tej granicy się dzieje - stwierdził Trzaskowski.