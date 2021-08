"Piłowanie katolików". Sławomir Nitras nie pomógł Platformie

Poszło o wypowiedź podczas jednego z paneli na Campusie Polska Przyszłości, którego Nitras jest jednym z głównych organizatorów. - Uważam, że za naszego życia katolicy w Polsce staną się mniejszością. Dobrze, żeby to się stało w sposób niegwałtowny, racjonalny (…). Na zasadzie: to jest uczciwa kara za to, co się stało. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów - powiedział Nitras, obecnie jeden z najbliższych współpracowników lidera Campusu, Rafała Trzaskowskiego.