Stan wyjątkowy na Litwie. Co z relacjami dziennikarzy na granicy z Białorusią?

Zaostrzenie przepisów to reakcja na działania białoruskich służb, które w nocy z poniedziałku na wtorek przetransportowały setki nielegalnych migrantów. Według litewskich mediów, było to ok. 500 osób z granicy z Polską, gdzie kilka tysięcy nielegalnych migrantów od niedzieli próbuje wejść do Polski w pobliżu Kuźnicy.