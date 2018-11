Stan Lee nie żyje. Świat żegna legendę komiksu

Stan Lee był jednym z ojców komiksu. To on stworzył postać Spider- Mana. Prawdopodobną przyczyną śmierci artysty było wycieńczenie organizmu spowodowane przewlekłym zapaleniem płuc.

Stan Lee – Marvel nie będzie już taki sam

Stan Lee to jeden z twórców imperium komiksów Marvela. To spod jego ręki wyszły pierwsze opowieści o człowieku pająku. Stan Lee oprócz tworzenia komiksów, piastował również stanowisko prezesa Marvel Comics. To właśnie on podjął decyzję o realizacji projektów związanych z postaciami Thora, Hulka, Iron Mana, Doktora Strange’a, czy Daredevila. Fanom filmowego uniwersum Marvela Stan Lee zapadł w pamięci ze względu na epizodyczne i humorystyczne scenki w każdym z 20 filmów o superbohaterach tej wytwórni.