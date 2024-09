Stan klęski żywiołowej. Specjalne procedury i zasiłki dla poszkodowanych

"Słowa wicepremiera mają podstawę w przepisach. Otóż wojsko, zasadniczo przewidziane do obrony przed agresją zewnętrzną, może być użyte do celów cywilnych, w tym do zwalczania klęsk żywiołowych. Według art. 175 ustawy o obronie ojczyzny żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mogą zostać wezwani do natychmiastowego stawienia się do wykonywania rozkazów w związku ze zwalczaniem skutków powodzi. Także żołnierze tzw. pasywnej rezerwy mogą zostać wezwani na ćwiczenia polegające na udziale w takich działaniach. Ustawa o obronie ojczyzny przewiduje także kilka innych rozwiązań, np. użycie wojskowego systemu telekomunikacyjnego do zwalczania klęski żywiołowej" - zwraca uwagę "Rz".