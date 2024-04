Stan Kacperka nie poprawia się. Prokuratura wyjaśnia sprawę wypadku

- Sprawa traktowana jest z należytą starannością i powagą z uwagi na zagrożone dobro dziecka. Na dziś trudno powiedzieć, dlaczego doszło do tego zdarzenia. Z wstępnej analizy materiałów, które posiadamy, można przypuszczać, że był to nieszczęśliwy wypadek, jednak do zakończenia postępowania nie przesądzamy o żadnej ewentualności - podkreśla prok. Gębska-Struska.