Stadion Narodowy będzie szpitalem. Trwają prace, by przyjąć chorych

Stadion Narodowy. Trwają prace, by przyjąć chorych

W związku z rosnącą liczbą zakażonych koronawirusem rząd zdecydował się na to, by Stadion Narodowy zamienił się w szpital polowy, który w razie braku miejsc w innych placówkach zacznie przyjmować chorych na COVID-19. Na Stadionie Narodowym będzie około 500 miejsc, a docelowo ma być w nim nawet 2 000 łóżek. - Musimy jako odpowiedzialny rząd myśleć o wszystkich wariantach, również takich, kiedy system ochrony zdrowia stanie na krawędzi wydolności - mówił podczas konferencji prasowej szef kancelarii premiera, Michał Dworczyk.

Na Stadionie Narodowym trwają prace nad tym, by jego pomieszczenia dostosować do przyjęcia chorych. Na stadion docierają ciężarówkami transporty z Agencji Rezerw Materiałowych. Szpital wkrótce ma być gotowy do przyjęcia osób chorych na COVID-19. Podobne szpitale polowe mają powstać również w innych województwach.