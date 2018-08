Środowisko PiS łączą nie tylko poglądy. "Symbolem nepotyzmu władzy stały się kwiaciarki"

Zaczęło się od Andrzeja Dudy. Jeszcze jako europoseł kupował kwiaty u dwóch sióstr z Nowego Kleparza. Pozostał im wierny, kiedy został prezydentem. A za nim "poszły władze państwowe" i jak mówią sprzedawcy z krakowskiego targu "zrobił się z tego kwiaciarki układ".

"Symbol nepotyzmu władzy"

I wspomina inne nazwisko: - Przychodziła do nas, osobiście, pani premier Szydło. Mówiła, że u nas tak ładnie, jabłka pachnące i soczyste, prawie jak u niej na wsi. Jak mówi jedna z kwiaciarek, byli też "ludzie od Macierewicza", ale "przestali przychodzić, na złość chyba skłóconemu z byłym ministrem prezydentowi"

Większość sprzedawców z entuzjazmem mówi o sytuacji. Są jednak sprzedawcy którym się to nie podoba. - To działa, jak jakaś pajęczyna - powiedział jeden z niezadowolonych z tego, że u sióstr bywają władze państwowe. Inna sprzedawczyni zapewnia, że nie jest zazdrosna o zarobki sióstr Barbary i Ewy. - Chodzi o to, że "nasze kwiaciarki" stały się symbolem nepotyzmu władzy. Jej cynicznych decyzji. Bo jeśli zważymy na to, że na dużym krakowskim targu kupują i róże, i wiśnie tysiące krakowian, którzy wsłuchują się w legendę o siostrach kwiaciarkach, robi się z tego elektorat - tłumaczy.