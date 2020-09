Środa Wielkopolska. Policjantka i jej 9-letni syn nie żyją. Babcia chłopca przerywa milczenie: zabrali tajemnicę do grobu

- Sekcja zwłok przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej potwierdziła nasze wcześniejsze ustalenia. Zarówno kobieta, jak i jej syn mieli obrażenia czaszkowo-mózgowe powstałe w wyniku użycia broni palnej. Tej samej broni, którą znaleziono przy ciele policjantki. Wyklucza to udział osób trzecich i wskazuje na tzw. samobójstwo rozszerzone. Prokuratura nadal będzie prowadzić postępowanie i wyjaśniać motywy zgonu dwóch osób - powiedział WP Łukasz Wawrzyniak.

Wcześniej policja potwierdziła, że w chwili śmierci funkcjonariuszka miała przy sobie służbową broń. To właśnie z niej miała zastrzelić swojego syna, a później popełnić samobójstwo. - Sprawdzaliśmy, czy przypadkiem nie była to prywatna broń. Nie. Pistolet był wydany przez przełożonych, nosiła go przy sobie - przekazał nam nasz informator.