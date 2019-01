Śrem: Hodował marihuanę w szafie. Został zatrzymany

Policjanci ze Śremu (woj. wielkopolskie) zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który hodował w szafie marihuanę. Zatrzymany usłyszał już zarzuty. Czeka teraz na rozprawę w sądzie.

24-latek został zatrzymany w Sylwestra. Policja podejrzewała go o nielegalną uprawę marihuany już od jakiegoś czasu. Wchodząc do budynku, usłyszeli na klatce schodowej nietypowy dźwięk włączonych wentylatorów. To zwróciło uwagę śremskich funkcjonariuszy.