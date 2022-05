Sprzedaż odzieży w Rosji spadła o ponad 20 proc.

Wojna w Ukrainie wpływa na sprzedaż odzieży w Rosji. Spadek o 23 proc.

"Od 21 lutego do 13 marca wydatki Rosjan w zagranicznych sieciach odzieżowych wzrosły o 14-20 proc., co może świadczyć o tym, że niektórzy konsumenci zaopatrywali się w ubrania odpowiednich marek, które ogłosiły zawieszenie pracy w Rosji. Kupujący zaczęli szukać alternatywy dopiero na początku kwietnia: od 14 do 20 marca sprzedaż w rosyjskich sieciach odzieżowych spadła o 15,5%, a na początku kwietnia obroty wzrosły o 14-28% rok do roku" – czytamy w artykule.