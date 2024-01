Sprzedajesz samochody lub części? Zwiększ obroty i wrzuć szósty bieg!

Wiodąca platforma motoryzacyjna od lat edukuje rynek i podkreśla konieczność transparentności w branży motoryzacyjnej. Transparentne ogłoszenie to większa szansa na sprzedać - kupujący czuje się pewniej i bezpieczniej z kompletem wiadomości. W przypadku części samochodowych dobrze przygotowana oferta to taka, która zawiera wszystkie istotne z punktu widzenia kupującego szczegóły. Sprzedawca części używanych powinien podać informacje takie jak np. wiek lub przebieg a najlepiej numer VIN samochodu, z którego zostały wymontowane. Wystawiając części zamienne i akcesoria, warto podać ich numery katalogowe, ponieważ to pozwoli kupującemu w łatwy sposób upewnić się, że dany element pasuje właśnie do jego pojazdu. W opisie ogłoszenia warto dodać też listę kompatybilnych pojazdów, do których dana część pasuje. Bardzo ważny jest dokładny opis stanu faktycznego i informacja o ewentualnych uszkodzeniach - to wszystko zwiększa szanse na sprzedaż i zminimalizuje ryzyko zwrotu ze względu na np. niedopasowanie lub nieodpowiedni stan.