Sprzeciw wobec "lex TVN". Protesty w całej Polsce

"Lex TVN". Protesty w całej Polsce. W Warszawie Donald Tusk

Teraz "lex TVN" trafi na biurko prezydenta. Od tego czasu Andrzej Duda ma 21 dni na podjęcie decyzji co do jej przyszłości. O ile jeszcze latem były sygnały, że głowa państwa zawetuje nowe prawo, tak po piątkowej wypowiedzi nie jest jasne, na co ostatecznie zdecyduje się Andrzej Duda.