SPROSTOWANIE

"W dniu 30 grudnia 2020 r., na portalu www.wp.pl, w artykule Luizy Pastuszki pt. "Zbigniew Ziobro przegrał w sądzie. Ma ujawnić raporty z „sądolotka”" zawarto nieprawdziwą sugestię, że Zbigniew Ziobro został zobowiązany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie do ujawnienia raportów z „sądolotka”. Wyrok odnosi się do Ministra Sprawiedliwości jako organu, a nie osoby fizycznej, a dodatkowo nie posiada wskazanej treści-Sąd nakazał rozpoznanie wniosku o dostęp do informacji publicznej, nie wskazując, że ma on zostać rozpoznany pozytywnie, tj. poprzez ujawnienie raportów z „sądolotka”.