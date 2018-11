"Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" - kolejni Polacy odznaczeni za ratowanie Żydów

Kolejni Polacy zostali pośmiertnie uhonorowani za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Medalami "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" odznaczonych zostało 16 osób. Dwie osoby otrzymały honorowe obywatelstwo państwa Izrael - podaje PAP.

"Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" – kolejni, pośmiertnie odznaczeni Polacy

"Wydaje mi się, że nasze muzeum jest najlepszym miejscem dla tej uroczystości i to z kilku powodów. Po pierwsze historia, do której odnoszą się te odznaczenia, historia dramatycznych lat niemieckiej okupacji jest ważną częścią naszej wystawy stałej. Znajdujemy się w centrum dawnego getta warszawskiego, naprzeciwko pomnika Bohaterów Getta" – powiedział prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie odbyła się uroczystość, cytowany przez PAP.

Dyrektor podczas przemówienia, zwrócił szczególną uwagę na fakt, że na muzealnej wystawie o historii Żydów w latach zagłady jest specjalna sekcja dotycząca ratowania i pomocy ukrywającym się. "Wspominamy tam właśnie o takich postaciach jak te, które dzisiaj będą odznaczone. Także cieszę się, że historia, którą dzisiaj opowiadamy, cały czas jest dopisywana, kolejne nazwiska, kolejne historie i także szacunek możemy oddać tym ludziom, którzy do tej pory pozostawali, przynajmniej dla szerszego grona odbiorców, nieznani" – powiedział prof. Stola.

"Każda z tych historii jest niesamowita i bohaterska"

Jak podaje na swojej stronie internetowej Instytut Yad Vashem, do 1 stycznia 2018 r. wyróżniono 26 tys. 973 bohaterów, w tym 6 tys. 863 Polaków, którzy tworzą najliczniejszą grupę "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (pośród obywateli 51 krajów). Według szacunków historyków, co najmniej kilkaset tysięcy Polaków, dorosłych i dzieci, w różnorodny sposób udzielało podczas II wojny światowej pomocy Żydom, za co wówczas groziła kara śmierci.