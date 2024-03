Sprawiedliwość i odpowiedzialność. Prezydent Kazachstanu o dalszym rozwoju kraju

Dążąc do poprawy jakości życia, Kazachstan potrzebuje wzrostu gospodarczego, a ten mogą zapewnić przeprowadzone na dużą skalę inicjatywy infrastrukturalne.

Wśród nich jest m.in. poprawa jakości usług komunalnych, podłączenie do gazu ziemnego kolejnych 300 tys. obywateli oraz zwiększenie dostępu do mieszkań. Ten ostatni cel pozwolą osiągnąć preferencyjne kredyty hipoteczne, nowy program mieszkaniowy oraz zwiększenie liczby mieszkań na wynajem z prawem wykupu.

Potężnym impulsem dla rozwoju gospodarki ma być budowa i przebudowa dróg, w tym co najmniej 12000 km autostrad. Co więcej, Kazachstan ma szansę stać się jednym z kluczowych węzłów tranzytowych Eurazji. Uruchomione niedawno centrum transportowo-logistyczne w Xi’an , wspólny projekt kazachsko-chiński, znacząco zwiększy ruch towarowy na Transkaspijskim Międzynarodowym Szlaku Transportowym. Wzrost obrotów handlu zagranicznego mają też zapewnić nowe centra logistyczne i magazyny, linie kolejowe i inwestycje w infrastrukturę morską.

W sektorze nowych technologii do końca roku Kazachstan planuje stworzyć superkomputer i uruchomić nowe centrum danych. Powstanie też światłowód biegnący po dnie Morza Kaspijskiego, a władze kraju będą wspierać całkowitą cyfryzację i przyspieszenie rozwoju sztucznej inteligencji.

Uwagi wymaga również ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego. W budowaniu wizerunku Kazachstanu na arenie międzynarodowej warto – zdaniem prezydenta – wykorzystać markę Złotej Ordy, państwa istniejącego od I poł. XIII do II poł. XV w. Z kolei wzmocnieniu narodowej tożsamości w kraju ma służyć m.in. podniesienie rangi święta Nauryz, tradycyjnych obchodów święta wiosny.

To zaś, a także inne incydenty, w tym kradzież historycznych artefaktów, skłaniają państwo do uregulowania działalności archeologicznej. Nowe prawo pozwoli zwiększyć liczbę profesjonalistów, usprawnić wydawanie licencji na wykopaliska archeologiczne oraz wprowadzić surowsze kary za nielegalne wykopaliska. Zmian wymają również przepisy dotyczące renowacji zabytkowych obiektów.

Dążąc do dalszego rozwoju, Kazachstan musi uporać się z trawiącymi społeczeństwo problemami. Mowa m.in. o coraz powszechniejszym handlu narkotykami - prezydent chce zrównania produkcji środków odurzających z najpoważniejszymi przestępstwami oraz zwalczania masowego sięgania przez młodych ludzi po e-papierosy. Wyzwaniem są także m.in. hazard, wzrost przemocy domowej, zastraszanie i agresja oraz wandalizm. Prezydent zwraca też uwagę na marnotrastwo, m.in. prądu i wody.

To dlatego Kassym-Żomart Tokajew chce promować w społeczeństwie wartości, które definiują kazachski naród. To przede wszystkim niepodległość i patriotyzm, jedność i solidarność, sprawiedliwość i odpowiedzialność, prawo i porządek, pracowitość i profesjonalizm oraz kreacja i innowacja. Każdy Kazach – jak sugeruje prezydent – powinien wcielać w życie te ideały, które następnie złożą się na obraz Adal Azamat (Odpowiedzialnego Obywatela).

– Rząd otrzymał wszelkie narzędzia do przeprowadzenia kluczowych reform w gospodarce. Jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości przyniesie to pozytywne rezultaty. Najważniejsze jest wyznaczenie jasnego celu i dążenie do niego – zwraca uwagę Kassym-Żomart Tokajew.