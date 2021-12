"Sprawdzian polskości" - wersja hard dla imigrantów

- Chodzi przecież o ustalenie, czy ta osoba podziela opinie większości mieszkańców Polski. Nawet jak sama nie praktykuje, to wypada, by wiedziała, co i jak się dzieje w kościele, bo na pewno praktykowali jej przodkowie. A to, że cudzoziemcy czasem udzielają odpowiedzi nieprawdziwej, za to słusznej? No, wiemy o tym. Ale nie bardzo wyobrażam sobie, jak inaczej miałby wyglądać taki sprawdzian.