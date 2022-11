Sprawdź, co się działo, gdy spałeś. Przedstawiamy najważniejsze wiadomości

- Viktor Orban pojawił się w niedzielę na meczu Węgier i Grecji. Na wydarzenie przybył z szalikiem przedstawiającym granice dawnego Królestwa Węgier, które obejmowało m.in. terytoria kilku krajów należących obecnie do UE. Władze w Kijowie i Bukareszcie wezwały ambasadorów Węgier do MSZ. Do sprawy odniósł się też prezydent Chorwacji.