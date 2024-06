Sprawa Tuska juniora. Osoba z opinią konfabulanta zwodzi służby

Również Falenta kwestionuje wiarygodność W. rozmowie z "Rzeczpospolitą" zdementował on - choć nie wprost - rewelacje byłego wspólnika o rzekomej łapówce. "Potwierdzam, że byłem kilkukrotnie przesłuchiwany w tym śledztwie (w Łodzi – przyp. aut.) i złożyłem obszerne zeznania w charakterze świadka. Co do pozostałych pytań obowiązuje mnie tajemnica śledztwa. Mogę jedynie powiedzieć, że Pan Marcin W. (tu pełne nazwisko – przyp. aut.) ma bujną wyobraźnię" - przekazał dziennikowi Falenta.