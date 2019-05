Sprawa Tomasza Komendy. "Skandal we wrocławskim sądzie"

"Okazało się, że ławniczka jest klientką adwokata jednego z oskarżonych" - poinformował na Twitterze dziennikarz "Super Expressu". Chodzi o zbrodnię ws. zabójstwa Małgosi, za którą 18-lat odsiedział niewinny Tomasz Komenda.

O godz. 9.30 przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu miał się rozpocząć proces ws. zbrodni miłoszyckiej . To właśnie za nią 18 lat w więzieniu spędził niesłusznie skazany Tomasz Komenda.

Tym razem na ławie oskarżonych zasiedli Ireneusz M. i Norbert B. Śledztwo w sprawie miłoszyckiej zbrodni prokuratura wznowiła po latach, na wniosek rodziców zamordowanej Małgosi. Przeprowadzono ekshumację i zbadano ubranie nastolatki. Znaleziono na nim ślady biologiczne z DNA. Przebadano wielu mężczyzn, którzy byli na dyskotece, gdzie bawiła się Małgosia. Wyniki były jednoznaczne i doprowadziły do zatrzymania dwóch wymienionych wyżej mężczyzn.

Gdy we wtorek miał ruszyć proces, nagle okazało się, że ławniczka jest klientką adwokata jednego z oskarżonych.

"Kpina i skandal we wrocławskim sądzie ws. zbrodni miłoszyckiej. Ławniczka nie przyznała się do tego. Teraz sąd się zastanawia, czy nie zmienić ławnika, ale to będzie oznaczało nowy termin" - poinformował na Twitterze śledzący sprawę dziennikarz "Super Expressu".