Sprawa śmierci ojca Ziobry. Lekarka uniewinniona

W reportażu o lekarce TVN24 ujawniono, że dokumentacja ta zaginęła po śmierci Jerzego Ziobry w roku 2006. Zaginięcie dokumentacji nastąpiło po wizycie Krystyny Kornickiej-Ziobro i Witolda Ziobry w przychodni należącej do Cabali. Do dziś nie udało się ustalić, w jakich okolicznościach doszło do zaginięcia dokumentacji.