Sprawa ks. Henryka Jankowskiego. Dominikanin Paweł Gużyński krytykuje polski Kościół

Ojciec Paweł Gużyński skrytykował postawę polskich hierarchów w sprawie ks. Henryka Jankowskiego. W jego ocenie biskupi to "udzielni książęta", a ich "niedojrzałość" może przynieść "wielką katastrofę".

o. Paweł Gużyński skomentował również obalenie pomnika prałata Jankowskiego (PAP, Fot: Grzegorz Michałowski)

Słowa dominikanina padły na antenie TOK FM. Pytany, dlaczego nie ma stanowiska polskiego Kościoła w sprawie księdza Jankowskiego, którego ofiary oskarżają o nadużycia seksualne wobec nieletnich, odpowiedział: "Kiedy posłuchałem sobie przez te ostatni dni tego wszystko, co się mówiło w Rzymie, to narastała we mnie złość, że o pewnych rzeczach wie się z wyprzedzeniem, a nie ma odwagi cywilnej, by podejmować mądre decyzje".

- Biskupi to udzielni książęta, nie wchodzą sobie w drogę. Jest niestety tak, że niechęć do rozwiązywania spraw w sposób mądry i uczciwy tkwi w biskupach. Obrady rzymskie to pokazały. Jak słuchałem kardynała, który mówił o niszczeniu dokumentów, ukrywaniu świadomie różnych rzeczy. To mnie nie dziwi, że polski biskup zachowuje się podobnie w sprawie księdza Jankowskiego - dodał Gużyński.

- Jeżeli w tym momencie, chociaż to już jest za późno, my nie wskoczymy na ten sam poziom, który ujawnił się w Rzymie podczas tych rozmów, to rzeczywiście grozi nam jakaś katastrofa. Czy ona będzie taka sama jak w Irlandii, to tego nie wiem - podsumował duchowny.

Obalenie pomnika

Dominikanin skomentował również niedawne obalenie pomnika prałata Jankowskiego w Gdańsku. W jego ocenie, nie było to dobrych ruchem - Nastroje rewolucyjne nigdy nie budziły mojej sympatii. Tak samo ten akt obalenia pomnika - podkreślił dominikanin. Stwierdził, że obalający przyjęli taki sposób widzenia prawa, jaki cechuje rządzących. - Że liczy się odczucie ludu, a nie szacunek dla zasad - podkreślił duchowny.

Co po szczycie?

Przypomnijmy, po szczycie na temat walki z pedofilią w Kościele, który trwał od czwartku w Stolicy Apostolskiej, Watykan zapowiedział zaostrzenie walki z pedofilią. Papież Franciszek wyda nowy dokument na temat ochrony nieletnich; chce też opracowania nowych przepisów na ten temat i vademecum dla biskupów z całego świata.

