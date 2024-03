"Sprawa jest bardzo poważna". Kaczyński zabrał głos

- Jeżeli tego nie czynią, jeżeli zapowiadają coś, o czym z góry wiedzą, że to jest nie do zrealizowania, to wtedy mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. To jest operacja manipulacyjna, to jest próba wprowadzenia społeczeństwa w błąd do uzyskania celów, o których obywatele nie są informowani - podkreślał Kaczyński.