Sprawa Iwony Wieczorek rozwiązana? Oszuści szukają potencjalnych ofiar

Po kliknięciu w odnośnik użytkownicy są przekierowywani na stronę, która podszywa się pod Radio RMF. Strona ta posiada znajomą szatę graficzną, co skutecznie sugeruje, że znajdują się na właściwej witrynie. Na tej stronie można przeczytać dalszy ciąg artykułu oraz obejrzeć nagranie z "miejsca zbrodni". Aby uzyskać dostęp do tych treści, użytkownicy są proszeni jedynie o potwierdzenie swojego wieku, co wymaga podania danych logowania i hasła do profilu na Facebooku.