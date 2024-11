Sprawa aresztowa Romanowskiego odroczona. Niespodziewana decyzja

- Poseł Romanowski jest chory, przedłożyliśmy zaświadczenie od lekarza sądowego, czyli w trybie, który przepisy kodeksu postępowania karnego przewidują. I w ocenie obrony nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że to posiedzenie powinno zostać w dniu dzisiejszym odroczone - powiedział dziennikarzom obrońca Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski.