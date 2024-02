Spożycie tego produktu grozi niebezpieczeństwem. Sieć sklepów apeluje o zwrot

Osoby, które posiadają wycofany produkt w swojej kuchni powinny go wyrzucić lub przynieść do sklepu, w którym został kupiony. Auchan zwróci pieniądze za wycofane przyprawy. "Konsumenci, którzy zakupili wskazaną powyżej partię produktu proszeni są o niespożywanie go, wyrzucenie lub zwrot do sklepu, w którym został zakupiony. Zwrócony produkt zostanie całkowicie zrefundowany" - napisano w komunikacie.