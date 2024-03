Spotkanie V4 w Czechach. Sikorski ostro do Węgier

Szef polskiej dyplomacji dodał, że Zachód będzie wspierał Ukrainę również bez wsparcia Węgier. - My to i tak robimy, ale to są środki, które trafiają, jak rozumiem, na fundusz modernizacji polskiego wojska, co jest naszym pilnym zadaniem w obliczu agresji Putina. Więc gdy Węgry mówią o tym, że inwazja była aktem agresji i że Ukraina ma prawo do odzyskania swoich międzynarodowo uznanych granic, to my Ukrainie w tym materialnie pomagamy i prosimy bardzo, aby Węgry w tej sprawie nam nie przeszkadzały – podkreślił przedstawiciel polskiego rządu.