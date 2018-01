Spotkanie Pawła Kukiza i Janusza Korwin-Mikkego. Publikują ten sam fragment filmu

Początek nowego roku upływa Pawłowi Kukizowi pod znakiem spotkań. Rozmawiał nie tylko ze Zbigniewem Ziobrą, ale też z Januszem Korwin-Mikkem. Wszystkim pochwalił się w mediach społecznościowych. Okazuje się, ze liderzy Kukiz'15 i Wolności zastanawiają się nad połączeniem sił.

"W samo południe spotkałem się z prezesem partii Wolność, panem Januszem Korwin-Mikke. W spotkaniu uczestniczyli panowie Stanisław Tyszka, Sławomir Mentzen i Jacek Wilk. Rozmawialiśmy o ewentualności wystawienia na listy wyborcze do sejmików wojewódzkich wspólnych kandydatów K'15 i partii Wolność" - napisał na Facebooku Paweł Kukiz. Zarówno on, jak i jego rozmówca, chcą wiedzieć, co o tym myślą Polacy.