Biały Dom: Spotkanie Biden-Putin nie wchodzi w grę

Administracja Bidena nałożyła we wtorek sankcje gospodarcze na Rosję, twierdząc, że decyzja Kremla o wysłaniu wojsk do Donbasu stanowi inwazję na Ukrainę. - Moim zdaniem Putin stwarza przesłanki do zajęcia siłą kolejnych terytoriów - powiedział amerykański prezydent. - To jest początek rosyjskiej inwazji na Ukrainę - dodał.