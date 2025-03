Spotkajmy się nad rzeką! Operacja Czysta Rzeka po raz siódmy angażuje społeczeństwo do wspólnego dbania o przyrodę!

Wiosna to idealny moment, by wyjść na łono natury i zadbać o otaczającą nas przyrodę. Z ostatniego badania EKObarometr[1] wynika, że aż 56% Polaków uważa rzeki za najbardziej zanieczyszczone przestrzenie w naszym kraju. Z innymi terenami nie jest wcale lepiej, więc nie czekajmy, problem sam się nie rozwiąże! Operacja Czysta Rzeka daję szansę, by wziąć sprawy w swoje ręce i wspólnie poprawić stan naszej najbliższej okolicy.

Działajmy razem – dla czystej przyrody

Operacja Czysta Rzeka to nie tylko wielkie sprzątanie, ale przede wszystkim budowanie poczucia wspólnoty i dbanie o lokalne środowisko. Organizatorzy akcji podkreślają, że troska o naturę jednoczy nas wszystkich, niezależnie od poglądów czy wieku. Bo przecież każdy chce spacerować po czystych lasach, pływać w przejrzystych wodach i cieszyć się nieskażoną przyrodą. Tymczasem statystyki alarmują, że nad rzekami, w miastach i w górach toniemy w odpadach z plastiku i butelkach po alkoholu, a w lasach znajdujemy też wielkie gabaryty[2].

Daniel Parol, jeden z pomysłodawców i organizatorów akcji, mówi: "Operacja Czysta Rzeka zaczęła się od prostego, ale silnego impulsu – zwykli ludzie postanowili zadbać o brzegi rzeki Bug. To zaangażowanie przerodziło się w ogólnopolski ruch, który od siedmiu lat realnie wpływa na stan środowiska. Dzięki tysiącom wolontariuszy, krok po kroku, zmieniamy nasze otoczenie na lepsze. Każdy, kto poświęca swój czas, organizując sztab lub biorąc udział w akcji, przyczynia się do tej zmiany – i za to jesteśmy wdzięczni."

Połączmy siły dla czystych rzek i… nie tylko

Operacja Czysta Rzeka to największa w Polsce inicjatywa społecznego sprzątania rzek i terenów zielonych. Od 2019 roku, dzięki zaangażowaniu ponad 64 tysięcy wolontariuszy, uprzątnięto aż 1447 ton śmieci! To pokazuje, że Polacy chcą dbać o swoje otoczenie i są gotowi do działania.

"Lokalne inicjatywy są niezwykle ważne, ponieważ ludzie najchętniej angażują się w przedsięwzięcia, które mają wpływ na ich najbliższe otoczenie" – zaznacza Izabela Sałamacha z Fundacji Czysta Rzeka. "Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy chcą działać na rzecz czystych rzek i innych terenów zielonych, do organizowania lokalnych sztabów i akcji sprzątania. Ze swojej strony zapewniamy wsparcie logistyczne w postaci rękawiczek i worków oraz promocyjne, udostępniając gotowe narzędzia."

Zaangażowanie i satysfakcja

Uczestnicy akcji wielokrotnie wspominają, że założenie własnego sztabu czy sprzątanie razem z Operacją Czysta Rzeka daje im mnóstwo satysfakcji.

"Wyjście razem w teren to wspaniały pomysł na integrację społeczną w gronie rodzinnym, bardziej lub mniej znajomym. Jeśli towarzyszy temu słuszny cel – posprzątanie na łonie natury, troska o najbliższą okolicę czy w szerszej perspektywie – o przyszłość naszej planety, żeby nie utonąć w śmieciach, to takie spotkanie np. nad rzeką może przynieść głębszą refleksję i zmianę zachowań na bardziej prośrodowiskowe. I oto nam chodzi" – wspomina Izabela Sałamacha.

W podobny sposób myślą też przedstawiciele świata biznesu, angażując w Operację Czysta Rzeka swoich pracowników w ramach wolontariatu. Np. marka Dafi już po raz trzeci angażuje się w inicjatywę, ponieważ zarówno jej zarząd, jak i pracownicy wierzą, że zmiana codziennych nawyków przyczynia się do globalnej poprawy kondycji naszej planety.

"Jako Sponsor Strategiczny jesteśmy dumni, że możemy wspierać działania, które realnie wpływają na ochronę środowiska. W ubiegłym roku, wspólnie z naszymi pracownikami, wolontariuszami, zaproszonymi gośćmi, podczas akcji głównej w Dzień Ziemi, oczyściliśmy brzeg Wisły w okolicach Kazimierza Dolnego, zbierając ponad 6000 kg odpadów. To nie tylko znaczący, wymierny efekt ekologiczny, ale także ważny moment integracji i budowania świadomości, jak wielki wpływ na otaczającą nas naturę mają nasze codzienne wybory. Tegoroczną akcję chcemy wzbogacić o założenie własnego sztabu i sprzątanie Doliny Nidy. Tym samym zwrócimy uwagę na temat ochrony środowiska, kluczową wartość, którą kierujemy się w naszej działalności" – podkreśla Katarzyna Bursztein, Dyrektor ds. marketingu Formaster S.A.

Potrzebne wsparcie

Od początku inicjatywa ma charakter ogólnopolski. Sztaby zakładane są w każdym województwie. Praktyczną możliwość zorganizowania akcji ma każdy dorosły w miejscu, które jego zdaniem warto posprzątać. Tak szeroki zasięg akcji nie byłby możliwy bez wsparcia biznesu. Cieszy fakt, że każdego roku akcja przyciąga grono partnerów: firmy i marki, dla których troska o środowisko i społeczności lokalne są kluczowe w odpowiedzialnym prowadzeniu przedsiębiorstw. Wielu partnerów konsekwentnie z roku na rok angażuje się w operacyjną inicjatywę, która wpisuje się w realizację ich zrównoważonych zobowiązań wobec ludzi i planety. Przykładem takiego zaangażowania jest uczestnictwo w akcji Operacja Czysta Rzeka marki Kärcher.

"Chcemy czynić świat lepszym miejscem, również poprzez ambitne projekty dotyczące czystości i środowiska. Nasi pracownicy wielokrotnie pokazali, że zaangażowanie społeczne i dbanie o wspólną przestrzeń są dla nas ważne. Dlatego w ubiegłym roku z dumą przyłączyliśmy się do Operacji Czysta Rzeka. Aktywnie włączyliśmy się wtedy w oczyszczanie brzegów rzek, zbierając aż 3,5 tony śmieci! To doświadczenie utwierdziło nas w przekonaniu, jak wiele możemy wspólnie zdziałać na rzecz ochrony środowiska. Co więcej - sukces ubiegłorocznej akcji i zaangażowanie naszych pracowników motywują nas do dalszego działania. Zachęcamy wszystkich, którym los polskich rzek nie jest obojętny do wzięcia udziału w tym projekcie. Razem możemy zdziałać więcej i chronić nasze rzeki dla dobra przyszłych pokoleń" – mówi Łukasz Palczak, Dyrektor Produktu i Marketingu w Kärcher Sp. z o. o.

Co nas czeka w 7. edycji Operacji Czysta Rzeka?

Akcje sprzątania w całej Polsce – Zorganizuj akcję w swojej miejscowości! To doskonała okazja, by zintegrować się z najbliższymi oraz sąsiadami i wspólnie zadbać o czystość rzek i zielonych terenów.

Edukacja ekologiczna – Operacja Czysta Rzeka to nie tylko sprzątanie, ale też budowanie świadomości i wrażliwości ekologicznej, a także zachęcanie do codziennych, pozytywnych zmian.

Współpraca z partnerami – Wsparcie jest niezwykle istotne w koordynowaniu działań w ogólnopolskiej skali. Ponadto dzięki partnerom realizowane są dodatkowe inicjatywy, które pomagają skuteczniej dbać o rzeki i środowisko.

Jak wziąć udział?

Rejestracja sztabów startuje 1 marca 2025 o godz. 12 na stronie www.operacjarzeka.pl .Szefem sztabu może zostać każda osoba dorosła, która podejmie się koordynacji lokalnej akcji i zadba o odbiór odpadów, najczęściej w porozumieniu z lokalnym samorządem lub operatorem.

.Szefem sztabu może zostać każda osoba dorosła, która podejmie się koordynacji lokalnej akcji i zadba o odbiór odpadów, najczęściej w porozumieniu z lokalnym samorządem lub operatorem. Uczestnikiem akcji może zostać każdy, kto ukończył 18 lat. Osoby w wieku 13-17 lat mogą wziąć udział w sprzątaniu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci do 13 r.ż. mogą uczestniczyć w akcji pod opieką rodziców lub opiekunów na miejscu akcji.

Przedszkola, szkoły lub placówki oświatowe mogą zorganizować tzw. akcje szkolne, w ramach których to opiekun rejestruje sztab i zapisuje uczestników.

Praktycznych wskazówek, jak zorganizować akcję sprzątania dostarczą:

● specjalna publikacja "Przewodnik Szefa Sztabu", dostępna pod linkiem

● infolinia pod nr tel. 22 290 20 40 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-18.

Zapytania lub wątpliwości można także kierować pod mailem: rzeka@operacjarzeka.pl.

Dołącz do nas! Razem sprawimy, że nasze rzeki będą czyste i piękne!

Harmonogram edycji 2025:

1 marca – Start rejestracji sztabów i akcja otwierająca w Kłodzku nad Nysą Kłodzką

21 marca – Pierwszy dzień wiosny: Eko Marzanna

26 kwietnia – Akcja sztabu głównego (z okazji Dnia Ziemi 22 kwietnia) w Sandomierzu

31 maja – Podsumowanie akcji wiosennej

Ekologiczne preteksty

14 marca – Międzynarodowy Dzień Działań na rzecz Rzek

22 marca – Światowy Dzień Wody

26 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi

Aby być na bieżąco z wydarzeniami w ramach Operacji Czysta Rzeka 2025 warto śledzić kanały komunikacyjne inicjatywy.

Operacja Czysta Rzeka

To pierwsza w historii skoordynowana akcja społecznego sprzątania rzek na całej ich długości, z uwzględnieniem dopływów, a także brzegów i okolicy. Ma na celu zaangażowanie lokalnych społeczności, samorządów, organizacji pozarządowych, a także turystów do posprzątania rzek i terenów wokół, a w ciągu roku do utrzymania tam czystości. To także akcja edukacyjna i społeczna zakładająca w długiej perspektywie wpływanie na zachowania i postawy obywateli wyrażające dbałość o środowisko lokalne, w którym na co dzień żyją, z którego korzystają, i z którego w przyszłości będą korzystać następne pokolenia. Początkowo miała dotyczyć jedynie rzeki Bug, ale szybko okazało się, że są chętni do propagowania idei w całej Polsce. Dzięki temu w 6 edycjach ponad 64 tysiące wolontariuszy zebrało 1447 ton śmieci w całej Polsce.

Co roku akcję wspierają samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, największe wypożyczalnie sprzętu pływającego oraz lokalni liderzy, media i przedstawiciele życia publicznego tacy jak: Jacek Kleyff, Andrzej Stasiuk, Adam Nowak i Raz Dwa Trzy, Stanisław Soyka, Urszula Dudziak, Kayah, Marek Kamiński, Anna Maruszeczko, o. Tomasz Dostatni, prof. Stanisław Baj, dr Andrzej Kruszewicz, o. Leon Knabit, Justyna Steczkowska czy Beata Sadowska. Operację Czysta Rzeka wspierał także śp. Aleksander Doba.

Pomysłodawcą i organizatorem Operacji Czysta Rzeka jest Wydawnictwo 5 Strona - wydawca magazynu Kraina Bugu.

Operacja Czysta Rzeka wspierana jest przez sponsorów i partnerów. Sponsorem Strategicznym 7. Edycji jest marka Dafi. Sponsorami Oficjalnymi są: Biedronka, PepsiCo, Kärcher. Sponsorem Wspierającym jest York PL. Oficjalnym Dostawcą Paczek został InPost, natomiast Partnerem Sztabu Głównego – ODO 24 i Arche. Status Oficjalnego Dostawcy Paliwa otrzymała sieć stacji paliw Moya, a status Oficjalnego Odbiorcy Odpadów - firma Remondis. Generali zostało Oficjalnym Ubezpieczycielem Edycji, a firmy: Toyota Auto Podlasie i Model Opakowania - Partnerami Logistycznymi. Partnerem Technologicznym zostało Autenti, Partnerem Informatycznym – dhosting.pl, Partnerem DOOH – Jet Line, Partnerem Komunikacyjnym – Helios, natomiast Partnerem Poligraficznym – Fold. Partnerem Regionu Warmińsko-Mazurskiego została firma Dobra Energia dla Olsztyna.

Szczegółowe informacje:

● strona internetowa www.operacjarzeka.pl

