Spory w obozie PiS. Mariusz Błaszczak o planach rządu. Uderza też w Tuska

Szef MON Mariusz Błaszczak o to, czy najwyższe władze Prawa i Sprawiedliwości wierzą, że po niedzielnym spotkaniu dojdzie do porozumienia w Zjednoczonej Prawicy, pytany był we wtorek rano w Polskim Radiu 24. Błaszczak powiedział, że jego zdaniem dojdzie do zakończenia sporów, a ze słów ministra wynika, że podobną opinię wyraża prezes PiS.