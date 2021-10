Spór w Zjednoczonej Prawicy. Poszło o nowe godło Polski

Godło Polski do zmiany. Konflikt w obozie władzy

Na zmiany zaproponowane przez resort Piotra Glińskiego nie godzi się Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało własną wersję projektu godła. Zbigniew Ziobro chce, aby do wizerunku orła dodać dwa kabłąki. Mają one być zwieńczone złotym globem z krzyżem, co wytworzy tzw. koronę zamkniętą.