Spór strażaków z proboszczem eskaluje. Wyproszono ich z plebanii

"Z dziecinną wręcz naiwnością, łudziliśmy się, że postawa proboszcza będzie znacząco inna - że na spotkaniu z nami wyjaśni, że uzależnianie wpłacania składek do udziału w uroczystości to była zła decyzja, wytłumaczy, że objął parafie niedawno, nie znał zwyczajów, okaże jakakolwiek skruchę czy zrozumienie i uszanowanie dla ochotników i wieloletniej tradycji. Rzeczywistość jednak okazała się znacząco bardziej brutalna" - podsumowują sytuację we wpisie.