Spór o Turów. PiS w ciągu dwóch tygodni chce dogadać się z Czechami

Oficjalnie rządzący w Polsce uspokajają: - Rząd czeski przyjął mandat negocjacyjny do tego, aby z polską stroną się porozumieć. Ma wytyczne negocjacyjne w tym zakresie i wszystko wskazuje na to, że przechodzimy do finalizowania umowy. Jednocześnie rozumiem, że z przyczyn negocjacyjnych również, czeski rząd korzysta z instrumentów prawnych, które przysługują mu w toku postępowania - wyjaśniał we wtorek 8 czerwca rzecznik rządu Piotr Mueller.