Spór o polską parafię w Wiesbaden. "Jak katolicy drugiej kategorii"?

W tle spór o polską szkołę

Spór o zwolnienie polskiego księdza zaognia fakt, że na szali waży się los polskiej szkoły, która od 11 lat działa przy parafii. Przełożeni nie zgadzają się na dalsze korzystanie z pomieszczeń kościelnych na starych zasadach. - Gdyby nie pandemia i to, że przenieśliśmy się do internetu, to byłoby już po szkole, bo nie mamy gdzie uczyć dzieci - mówi mówi Maria Lechowicz-Zimny ze stowarzyszenia Pro Cultura Christiana, które organizuje zajęcia. Jak mówi, przed pandemią języka polskiego i religii uczyło się ok. 130 dzieci, teraz ich liczba spadła do 80.